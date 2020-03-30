【油市博奕】沙特：未與俄羅斯就新石油協議進行討論

《經濟通通訊社３０日專訊》沙特上周五（２７日）表示，並未與俄羅斯討論如何平衡油市

以及修補關係。

據沙特能源部官員指，沙特和俄羅斯能源部長之間沒有就增加石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）

及盟友（ＯＰＥＣ＋）數量有任何接觸，亦沒有討論達成聯合協議，平衡石油市場。

俄羅斯主權基金行政總裁德米特理耶夫早前指，如果有其他國家願意加入ＯＰＥＣ＋，或許

有可能達成新的減產協議。（ａｌ）

