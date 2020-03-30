【全球放水】澳洲計劃半年內投入１３００億澳元支持就業

《經濟通通訊社３０日專訊》澳洲總理莫里森今日承諾，將提出１３００億澳元的刺激方案

，協助企業保就業，預計方案將包括每兩周向支付僱主相當於每名位員工１５００澳元的保障就

業款項。

莫里森強調當前目標是保護生命及生計，最新措施希望好讓僱主能夠繼續營運、聘請員工。

另外澳洲財長弗賴登伯格指，來自聯邦政府的經濟支持措施總值超過３２００億澳元。（ａｌ）

