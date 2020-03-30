【油市博奕】高盛預期本周原油需求下降，跌幅達每日２６００萬桶

《經濟通通訊社３０日專訊》投資銀行高盛今日表示，本周原油需求估計下降，跌幅達每日

２６００萬桶，估計世界各地有１０億桶備用存儲容量。

高盛又指，紐約期油等市場價格可能降至成本之下，但布蘭特原油期油可能維持接近每桶

２０美元的現金成本水平。

高盛補充，相信上遊油業可能會損失多達每日５００萬桶的供應力。（ａｌ）

