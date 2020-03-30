《異動股》三桶油齊走低中海油挫逾４％，國際油價曾跌破２０美元

《經濟通通訊社３０日專訊》中國海洋石油（００８８３）現價下跌４﹒２５％，報７﹒４
４元；成交約２１５０萬股，涉資１﹒６０億元。
全球新型冠狀病毒疫情加劇，市場擔心將嚴重削弱原油需求，拖累紐約期油和布蘭特期油在
今早亞洲交易時段，都曾經下挫逾７％。布蘭特期油跌至每桶２３美元邊緣，是２００２年１１
月低位；紐約期油則曾經跌穿２０美元。，ＷＴＩ原油一度跌破２０美元一桶，跌幅接近７％，
刷新２００２年以來新低。最新報２０﹒３８美元一桶。
中石化（００３８６）下跌１﹒３７％，報３﹒５９元；公司公布截至２０１９年１２底止
去年度業績，錄得盈利約５７５﹒９１億元人民幣，較上年同期減少約８﹒７％，派末期息每股
０﹒１９元人民幣。
現時，恆生指數報２３０４５，下跌４３８點或下跌１﹒８７％，主板成交１４０﹒１５億
元。國企指數報９３５１，下跌１５３點或下跌１﹒６１％。
上證綜合指數報２７３４，下跌３７點或下跌１﹒３５％，成交５０５﹒７０億元人民幣。
深證成份指數報９８９８，下跌２１１點或下跌２﹒０９％，成交８０５﹒６７億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中國海洋石油（００８８３） ７﹒４４元 跌４﹒２５％
中國石油化工（００３８６） ３﹒５９元 跌１﹒３７％
中國石油股份（００８５７） ２﹒４７元 跌３﹒１４％
中海油田服務（０２８８３） ５﹒４２元 跌５﹒９０％
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（ｃａ）
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