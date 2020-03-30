《異動股》三桶油齊走低中海油挫逾４％，國際油價曾跌破２０美元

《經濟通通訊社３０日專訊》中國海洋石油（００８８３）現價下跌４﹒２５％，報７﹒４

４元；成交約２１５０萬股，涉資１﹒６０億元。

全球新型冠狀病毒疫情加劇，市場擔心將嚴重削弱原油需求，拖累紐約期油和布蘭特期油在

今早亞洲交易時段，都曾經下挫逾７％。布蘭特期油跌至每桶２３美元邊緣，是２００２年１１

月低位；紐約期油則曾經跌穿２０美元。，ＷＴＩ原油一度跌破２０美元一桶，跌幅接近７％，

刷新２００２年以來新低。最新報２０﹒３８美元一桶。

中石化（００３８６）下跌１﹒３７％，報３﹒５９元；公司公布截至２０１９年１２底止

去年度業績，錄得盈利約５７５﹒９１億元人民幣，較上年同期減少約８﹒７％，派末期息每股

０﹒１９元人民幣。

現時，恆生指數報２３０４５，下跌４３８點或下跌１﹒８７％，主板成交１４０﹒１５億

元。國企指數報９３５１，下跌１５３點或下跌１﹒６１％。

上證綜合指數報２７３４，下跌３７點或下跌１﹒３５％，成交５０５﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報９８９８，下跌２１１點或下跌２﹒０９％，成交８０５﹒６７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海洋石油（００８８３） ７﹒４４元 跌４﹒２５％

中國石油化工（００３８６） ３﹒５９元 跌１﹒３７％

中國石油股份（００８５７） ２﹒４７元 跌３﹒１４％

中海油田服務（０２８８３） ５﹒４２元 跌５﹒９０％

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（ｃａ）

