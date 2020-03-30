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30/03/2020 09:42

《異動股》三桶油齊走低中海油挫逾４％，國際油價曾跌破２０美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國海洋石油（００８８３）現價下跌４﹒２５％，報７﹒４
４元；成交約２１５０萬股，涉資１﹒６０億元。
　　全球新型冠狀病毒疫情加劇，市場擔心將嚴重削弱原油需求，拖累紐約期油和布蘭特期油在
今早亞洲交易時段，都曾經下挫逾７％。布蘭特期油跌至每桶２３美元邊緣，是２００２年１１
月低位；紐約期油則曾經跌穿２０美元。，ＷＴＩ原油一度跌破２０美元一桶，跌幅接近７％，
刷新２００２年以來新低。最新報２０﹒３８美元一桶。
　　中石化（００３８６）下跌１﹒３７％，報３﹒５９元；公司公布截至２０１９年１２底止
去年度業績，錄得盈利約５７５﹒９１億元人民幣，較上年同期減少約８﹒７％，派末期息每股
０﹒１９元人民幣。
　　現時，恆生指數報２３０４５，下跌４３８點或下跌１﹒８７％，主板成交１４０﹒１５億
元。國企指數報９３５１，下跌１５３點或下跌１﹒６１％。
　　上證綜合指數報２７３４，下跌３７點或下跌１﹒３５％，成交５０５﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報９８９８，下跌２１１點或下跌２﹒０９％，成交８０５﹒６７億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油（００８８３）　　　７﹒４４元　　　跌４﹒２５％
　　中國石油化工（００３８６）　　　３﹒５９元　　　跌１﹒３７％
　　中國石油股份（００８５７）　　　２﹒４７元　　　跌３﹒１４％
　　中海油田服務（０２８８３）　　　５﹒４２元　　　跌５﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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