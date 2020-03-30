《異動股》傳ｉＰｈｏｎｅ１２量產推遲，舜宇跌半成，瑞聲跌４％

《經濟通通訊社３０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌４﹒８６％，報１０１﹒

９元；成交約１２７萬股，涉資１﹒３０億元。

據《路透》引述消息人士指，雖然蘋果於中國的供應鏈基本恢復，但一位蘋果供應鏈高層表

示，ｉＰｈｏｎｅ１２的量產已被推遲。分析指，蘋果仍有機會於秋天發布，但有機會得很少供

應，另外蘋果公司亦擔心新款ｉＰｈｏｎｅ需求量很低，對於會否延期，仍需關注疫情發展。

現時，恆生指數報２３０６６點，跌４１７點或跌１﹒７８％，主板成交２０２﹒６２億元

。國企指數報９３５０點，跌１５４點或跌１﹒６３％。

上證綜合指數報２７２９點，跌４２點或跌１﹒５４％，成交７１５﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報９８６３點，跌２４６點或跌２﹒４４％，成交１１４３﹒２５億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １０１﹒９０元 跌４﹒８６％

比亞迪電子（００２８５） １１﹒７６元 跌３﹒９２％

通達集團 （００６９８） ０﹒４３元 跌２﹒２７％

高偉電子 （０１４１５） １﹒９７元 跌１﹒５０％

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒３７元 跌４﹒５６％

瑞聲科技 （０２０１８） ３８﹒６０元 跌４﹒２２％

富智康 （０２０３８） ０﹒８５元 跌３﹒４１％

鴻騰精密 （０６０８８） １﹒６０元 跌６﹒４３％

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（ｕｌ）

