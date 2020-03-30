  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2020 09:58

《異動股》傳ｉＰｈｏｎｅ１２量產推遲，舜宇跌半成，瑞聲跌４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌４﹒８６％，報１０１﹒
９元；成交約１２７萬股，涉資１﹒３０億元。
　　據《路透》引述消息人士指，雖然蘋果於中國的供應鏈基本恢復，但一位蘋果供應鏈高層表
示，ｉＰｈｏｎｅ１２的量產已被推遲。分析指，蘋果仍有機會於秋天發布，但有機會得很少供
應，另外蘋果公司亦擔心新款ｉＰｈｏｎｅ需求量很低，對於會否延期，仍需關注疫情發展。
　　現時，恆生指數報２３０６６點，跌４１７點或跌１﹒７８％，主板成交２０２﹒６２億元
。國企指數報９３５０點，跌１５４點或跌１﹒６３％。
　　上證綜合指數報２７２９點，跌４２點或跌１﹒５４％，成交７１５﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報９８６３點，跌２４６點或跌２﹒４４％，成交１１４３﹒２５億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　１０１﹒９０元　　　跌４﹒８６％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒７６元　　　跌３﹒９２％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒４３元　　　跌２﹒２７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒９７元　　　跌１﹒５０％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　８﹒３７元　　　跌４﹒５６％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　３８﹒６０元　　　跌４﹒２２％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒８５元　　　跌３﹒４１％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　１﹒６０元　　　跌６﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS30/03/2020
【FOCUS】「三箭齊發」擴內需 特別國債再出山
數碼新動力30/03/2020
智慧生活方案數碼港園區處處見 助初創將方案落地及展示
生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道27/03/2020
港股先急漲後回穩 全日收23484升131點 長和系急漲
生財有道27/03/2020
《嚟緊炒D乜》市況似好未好 中國鐵塔防守佳選 吼1.6元吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 厚德大藥房發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金