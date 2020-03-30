【抗疫維穩】大型工業企業開工率９８﹒６％，中小企復工率７６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部副部長辛國斌今日在國新辦就製造

業復工復產有關情況舉行的發布會上表示，截至３月２８日，全國規上工業企業平均開工率為

９８﹒６％，人員平均復崗率為８９﹒９％，中小企業復工率已達到７６％，３月份以來日均升

幅在１個百分點左右，開工步伐明顯加快。

