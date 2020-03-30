【抗疫維穩】３千億專項再貸款累發放逾２千億，利率僅１﹒２７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部副部長辛國斌在發布會上表示，截
至目前，３０００億元（人民幣．下同）支持疫情防控重點企業的專項再貸款已累計向５０００
多家企業發放２０００多億元，企業實際承擔利率只有１﹒２７％左右。
增加的５０００億元支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放２０００多億元，貸款利率低
於４﹒５５％。
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