【新冠肺炎】工信部：疫情對中國工業經濟影響是階段性、可控的

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部副部長辛國斌在發布會上表示，總
體來看，中國具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場、充足的政策空間和顯著
的制度優勢，面對疫情衝擊，中國經濟展現出了應對複雜嚴峻局面的強大韌性與活力。總體看，
疫情對中國工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變國家持續向好的基本趨勢。
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