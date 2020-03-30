《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部產業政策與法規司司長許科敏表示
，目前，電子信息行業平均復崗率已達９５％。從重點企業來看，中芯國際、京東方、華星光電
等企業復崗率已超過９０％；華為已全面復工，復產率穩定在９０％；富士康２７個主要廠區已
復工８１萬人，整體復工率９３﹒７％，近百家核心配套企業都已復工復產，帶動上下游１萬餘
家中小企業復工復產，穩定了全球供應鏈。從重大項目來看，長江存儲、長鑫、華星光電、維信
諾等重大項目進展順利。
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30/03/2020 12:05
【抗疫維穩】工信部：電子信息業復崗率９５％，華為復產率９０％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部產業政策與法規司司長許科敏表示
，目前，電子信息行業平均復崗率已達９５％。從重點企業來看，中芯國際、京東方、華星光電
等企業復崗率已超過９０％；華為已全面復工，復產率穩定在９０％；富士康２７個主要廠區已
復工８１萬人，整體復工率９３﹒７％，近百家核心配套企業都已復工復產，帶動上下游１萬餘
家中小企業復工復產，穩定了全球供應鏈。從重大項目來看，長江存儲、長鑫、華星光電、維信
諾等重大項目進展順利。
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