【抗疫維穩】工信部：電子信息業復崗率９５％，華為復產率９０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》工信部產業政策與法規司司長許科敏表示

，目前，電子信息行業平均復崗率已達９５％。從重點企業來看，中芯國際、京東方、華星光電

等企業復崗率已超過９０％；華為已全面復工，復產率穩定在９０％；富士康２７個主要廠區已

復工８１萬人，整體復工率９３﹒７％，近百家核心配套企業都已復工復產，帶動上下游１萬餘

家中小企業復工復產，穩定了全球供應鏈。從重大項目來看，長江存儲、長鑫、華星光電、維信

諾等重大項目進展順利。

