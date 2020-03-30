《午市前瞻》港股暫缺乏方向，料向下有機會補上此前上升裂口

《經濟通通訊社３０日專訊》新冠肺炎全球確診人數突破７２萬宗，逾３﹒３萬人死亡。其

中，美國超越意大利及中國成為感染人數最多的國家，總統特朗普將抗疫社交指引延長至下月

３０日。歐洲疫情依然嚴峻，英國首相約翰遜亦確診。港股今早低開４６３點報２３０２０點。

國際油價亞洲早段時間急挫，紐油曾穿２０美元，三桶油走低，拖累港股跌幅一度擴大至逾

５００點低見２２９７３點，穿兩萬三關口。

人行重啟５００億人幣逆回購，利率降２０基點至２﹒２％，支持大市收復部分失地，重上

兩萬三。手機設備股及濠賭股捱沽，但內銀四大行績後跌幅收窄，甚至轉升，有利大市反覆向上

，半日最高見２３２３０點跌２５４點。最終，港股半日報２３１８１，跌３０３點或跌

１﹒２９％，主板成交５７５﹒８４億元。國企指數報９４１９，跌８５點或跌０﹒９０％。

Ａ股向下，上證綜指報２７２８，跌４４點或跌１﹒５９％，深成指數報９８２５，跌

２８４點或跌２﹒８１％，兩市成交４０３５﹒５２億元人民幣。

重磅股方面，惠譽將英國主權評評級由「ＡＡ」下調至「ＡＡ－」，展望維持負面，匯控（

００００５）挫１﹒４３％，報４４﹒７５元；騰訊（００７００）跌２﹒２５％，報

３７３﹒８元；港交所（００３８８）滑１﹒２８％，報２３１﹒６元；友邦（０１２９９）軟

０﹒９５％，報６８﹒１元；中移動（００９４１）跌０﹒５３％，報５６﹒２５元；建行

（９３９）去年純利增４﹒８％，股價跌０﹒１６％報６﹒２８元。



＊大行唱淡澳門賭業延遲復甦，濠賭股全線急挫＊



內地日前加緊由港澳地區入境人士的檢疫措施，花旗指措施已令澳門賭業進入「冰河期」，

大摩亦預計澳門賭業復甦時間將延至今年十月，濠賭股全線捱沽金沙中國（０１９２８）跌

５﹒９４％，報２７﹒７元，最差表現藍籌股；銀河娛樂（０００２７）滑５﹒２８％，報

４０﹒４元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒７２％，報１１﹒７２元；澳博控股

（００８８０）跌４﹒２％，報６﹒３８元；新濠國際（００２００）滑３﹒７７％，報１１﹒

２２元。

個別藥股跑贏大市，石藥（０１０９３）今日放榜，半日股價升１﹒８５％，報１６﹒５４

元；君實生物（０１８７７）去年收入大增至逾７億人幣，逆市揚４﹒９４％，報３２﹒９５元

；上海醫藥（０２６０７）去年全年純利按年升逾５％，漲６﹒７９％，報１３﹒５２元；藥明

康德（０２３５９）股東擬減持Ａ股，走低６﹒７４％，報９２元；國藥（０１０９９）去年純

利升逾７％，股價跌１﹒４６％報１７﹒５元。

全球確診人數持續上升，各國及地區實施更為嚴厲的封銷措施，拖累航空股表現。中國國航

（００７５３）瀉５﹒８５％，報４﹒８３元；東方航空（００６７０）插水６﹒５５％，報２

﹒５７元；南方航空（０１０５５）挫５﹒０７％，報３﹒１８元；國泰航空（００２９３）軟

０﹒３７％，報８﹒０９元。



＊蘋果旗鑑手機料推遲量產，舜宇、瑞聲推沽＊



外電引述消息指，蘋果ｉＰｈｏｎｅ １２的量產已被推遲，手機設備股全線急挫。舜宇光

學（０２３８２）挫５﹒１４％，報１０１﹒６元；瑞聲科技（０２０１８）走低３﹒２３％，

報３９元；丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒３１％，報８﹒４８元；中興通訊（００７５３）去

年虧轉盈賺５１﹒５億人幣，仍跌２﹒７３％，報２３﹒２元；富智康（０２０３８）跌

１﹒１４％，報０﹒８７元。

內需股表現一般，維他奶（００３４５）發盈警，料全年業績純利大幅減少約２５％至

３５％，插水１１﹒４４％，報２３﹒６元；百威亞太（０１８７６）瀉６﹒３８％，報

１９﹒８元，創上市新低；ＴＣＬ電子（０１０７０）去年純利升逾１倍，挫６﹒１８％，報３

﹒１９元；體育用品股見回吐，李寧（０２３３１）軟２﹒８６％，報２２﹒０５元；安踏體育

（０２０２０）跌３﹒２％，報５５﹒９５元。

中資能源股績後個別發展，潤燃（０１１９３）去年全年多賺一成三，全年擬派股息８７仙

，被中金唱淡派息不及預期，急瀉１０﹒４１％，報３７﹒４５元，為最差表現國指股。中國神

華（０１０８８）去年純利按年跌５﹒５％，但末期股息每股１﹒２６元人民幣增

４３﹒２％，走高３﹒９％，報１４﹒９２元，為最佳表現藍籌股。粵海投資（００２７０）業

績公布後獲中金維持跑贏大市評級，目標價維持１７﹒４元，半日漲１﹒７８％，報１４﹒９元

。



＊張智威：憂疫情影響內銀壞帳率，暫不宜沾手＊



新冠疫情繼續在歐美地區擴散，上周五美國國會通過２﹒２萬億美元刺激計劃後，全球股市

再度受壓，港股今早低開逾四百點，一度失守兩萬三，信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊

社》表示，現時港股缺乏方向，短期走勢以反覆為主，或有機會試下本月低位，但不會一步到位

。因為之前波幅過大，淡友現不敢做得大空，且疫情方面仍未緩和。料港股向下會先補上上周二

（２４日）的上升裂口約２２３８３點，向上則有機會補回２４１１７點的下跌裂口。

另外，上周五（２７日）後內銀五大行中的中工建交都陸續放榜，純利皆有４％－５％的增

長，惟績後走勢偏軟。張智威表示，內銀去年業績雖普偏符合市場預期，但因為新冠疫情的關係

，市場開始擔憂他們今年的壞帳率，因此內銀升不起。他表示，現階段內銀還是不宜沾手，當中

看淡招行（０３９６８），因其是股份制銀行，且對比其他內銀市賬率偏高，息率方面亦較低。

（ｆｚ、ｙｋ）

