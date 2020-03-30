【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４９﹒１億人幣，買騰訊建行沽美團中芯

《經濟通通訊社３０日專訊》歐美多國疫情持續擴散，美股道指上周五晚（２７日）急挫逾

九百點，亞太股市今日普跌，加上國際油價急跌市場拖累氣氛，港股全日反覆向下。恆指低開

４６３點，甫開曾挫５１０點，見２２９７３點全日低，稍穿兩萬三後喘穩，上午跌幅曾縮至

２５３點，中午跌３０３點。美股指數期貨在午後一度倒升逾１％，帶動恆指曾突抽高，一度倒

升７點，高見２３４９１。不過歐央行提出歐洲銀行暫停派息，歐洲股市向下，拖累港股跌勢再

現，恆指收市跌３０９點或１﹒３％，報２３１７５。

按額度計算，北水全日淨流入４９﹒１億元人民幣，大增近七成。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）；淨賣出最

多的依次是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、中國平安（０２３１８）

。

主板成交１０７９﹒４９億元減少１１﹒８％。其中港股通成交２０４億元，佔總成交

１８﹒９％。



＊北水繼續掃騰訊，美團點評捱沽＊



騰訊跌１﹒５２％，報３７６﹒６元；仍無損北水熱情，淨流入９﹒４３億元。建行跌

０﹒７９％，報６﹒２４元；匯控跌１﹒９８％，報４４﹒５元；北水分別流入９﹒１８億元及

４﹒３９億元。

美團點評跌１﹒４６％，報８８元；遭北水拋棄，淨流出金額２﹒２１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒４３

建設銀行 （００９３９） ９﹒１８

滙豐控股 （００００５） ４﹒３９

中國太保 （０２６０１） ２﹒７２

中國移動 （００９４１） ２﹒４４



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －２﹒２１

中芯國際 （００９８１） －１﹒４１

中國平安 （０２３１８） －１﹒３０

藥明生物 （０２２６９） －０﹒６３

中興通訊 （００７６３） －０﹒１９

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（ｃａ）

