【新冠肺炎】新加坡限制民眾公眾場所內，須保持１米社交距離

新加坡的新冠肺炎疫情嚴峻，政府宣布新的社交距離措施，下令民眾由上周五（２７日）起
，於公共場所要保持最少１米的社交距離，違例者最高可罰款１萬坡元（約５﹒４萬港元）及入
獄６個月。
新措施直至下月３０日。學校、工作場所、議會及法院可獲豁免。
新加坡早前已宣布限制聚會人數至１０人內，商場、宗教場所、殯儀館同樣受到限制，至於
辦公室及學校則不受這個限制措施影響。《香港經濟日報》
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