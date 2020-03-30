【新冠肺炎】新加坡限制民眾公眾場所內，須保持１米社交距離

新加坡的新冠肺炎疫情嚴峻，政府宣布新的社交距離措施，下令民眾由上周五（２７日）起

，於公共場所要保持最少１米的社交距離，違例者最高可罰款１萬坡元（約５﹒４萬港元）及入

獄６個月。

新措施直至下月３０日。學校、工作場所、議會及法院可獲豁免。

新加坡早前已宣布限制聚會人數至１０人內，商場、宗教場所、殯儀館同樣受到限制，至於

辦公室及學校則不受這個限制措施影響。《香港經濟日報》

