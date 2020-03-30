【新冠肺炎】現代牧業（１１１７）：乳製品需求勁，疫情無礙生產

內地原料奶生產商現代牧業（０１１１７）去年扭虧為盈，管理層表示，市場上優質原奶供

應仍有缺口，加上疫情帶動乳製品需求，料公司未來錄得虧損的風險低。

總裁高麗娜表示，１月至２月份受疫情的影響，原奶價格較去年稍微偏低，但市場今年還是

嚴重缺奶，相信第二季度或下半年可以追上奶價，冀全年原奶價格增幅達３％或略高一點，不過

還要看疫情發展。

不過，她指，公司的生產或成本未有被疫情拖累，均完成原定的預算，故對公司幾乎沒有影

響。《香港經濟日報》

