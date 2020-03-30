吉利汽車去年少賺３５％至８１﹒９億人幣，末期息０﹒２５港元

《經濟通通訊社３０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布去年全年業績，集團去年純利

８１﹒９億元（人民幣．下同），按年跌３５％；每股基本盈利０﹒９元；派末期息每股

０﹒２５港元，按年跌２９％。

期內，集團收益９７４﹒０１億元，按年跌９％；毛利１６９﹒１７億元，按年跌

２１﹒３７％；總銷量１３６﹒１６萬部，按年跌９％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

