【新冠肺炎】澳門２月酒店公寓住客大減８５％，平均入住率１５％

《經濟通通訊社３０日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，２月份酒店及公寓住客只有

１５﹒７萬人次，同比減少８５﹒４％。受新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響，在入境旅客大幅減

少的情況下，２月份客房平均入住率僅為１５％，同比大幅下跌７６﹒９個百分點。五星級酒店

入住率顯著減少８４個百分點至１０％。

不過，二星級酒店（３６﹒９％）及公寓入住率（４３﹒３％）的跌幅相對較低，分別下跌

３３﹒８個百分點及２２﹒３個百分點，主要是有部份客房提供予外地僱員作住宿用途。



＊首兩月客房平均入住率５０﹒３％＊



２月份有營業的酒店及公寓為１１５間，可提供客房有３﹒７萬間，按年減少３﹒８％。２

月份酒店及公寓住客同比減少８５﹒４％。來自不同國家╱地區的住客均錄得八成或以上跌幅，

中國內地（１０﹒６萬人次）及香港的住客（２﹒１萬人次）分別減少８６﹒３％及８１％。住

客平均留宿１﹒８晚，較２０１９年同月增加０﹒３晚。

首兩個月酒店及公寓的客房平均入住率為５０﹒３％，按年下跌４２﹒１個百分點；住客亦

減少４６﹒４％至１２３﹒６萬人次，其平均留宿時間則增加０﹒１晚至１﹒６晚。（ｃｌ）

