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30/03/2020 12:57

【新冠肺炎】澳門２月酒店公寓住客大減８５％，平均入住率１５％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，２月份酒店及公寓住客只有
１５﹒７萬人次，同比減少８５﹒４％。受新型冠狀病毒肺炎疫情持續影響，在入境旅客大幅減
少的情況下，２月份客房平均入住率僅為１５％，同比大幅下跌７６﹒９個百分點。五星級酒店
入住率顯著減少８４個百分點至１０％。
　　不過，二星級酒店（３６﹒９％）及公寓入住率（４３﹒３％）的跌幅相對較低，分別下跌
３３﹒８個百分點及２２﹒３個百分點，主要是有部份客房提供予外地僱員作住宿用途。

＊首兩月客房平均入住率５０﹒３％＊

　　２月份有營業的酒店及公寓為１１５間，可提供客房有３﹒７萬間，按年減少３﹒８％。２
月份酒店及公寓住客同比減少８５﹒４％。來自不同國家╱地區的住客均錄得八成或以上跌幅，
中國內地（１０﹒６萬人次）及香港的住客（２﹒１萬人次）分別減少８６﹒３％及８１％。住
客平均留宿１﹒８晚，較２０１９年同月增加０﹒３晚。
　　首兩個月酒店及公寓的客房平均入住率為５０﹒３％，按年下跌４２﹒１個百分點；住客亦
減少４６﹒４％至１２３﹒６萬人次，其平均留宿時間則增加０﹒１晚至１﹒６晚。（ｃｌ）

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