金管局：新冠疫情及全球低息環境令港銀盈利前景蒙上陰影

《經濟通通訊社３０日專訊》金管局公布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指，展望未來

，多項外圍及本地環境的下行風險因素將繼續令銀行的盈利前景蒙上陰影。相關因素包括來自冠

狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係走向以及地緣政治緊張局勢的加劇等的不確定性。這些風險

因素的加劇或會打擊已經疲弱的全球經濟增長動力，並減少對銀行信貸的需求。鑑於主要央行廣

泛採取寬鬆的貨幣政策，全球的低利率環境有可能延續，這或對銀行未來的淨息差構成壓力。

報告說，２０１９年下半年零售銀行整體稅前經營溢利按年輕微下跌１﹒５％。相應地，資

產回報率在２０１９年下半年微跌至１﹒１３％，較２０１８年同期的１﹒２３％為低。雖然零

售銀行的淨息差由２０１８年下半年的１﹒６７％略為收窄至２０１９年同期的１﹒６３％，但

零售銀行的淨利息收入在回顧期內繼續錄得溫和增長。

報告又指，本港持牌銀行的平均整體港元及美元資金成本在２０１９年下半年微跌１４基點

，期內，銀行的淨利息收入受惠於其整體資金成本的輕微下降，以及港元銀行同業拆息率處於相

對較高水平，並為同期銀行業盈利提供支持。鑑於銀行體系的總結餘自２０１９年４月以來保持

穩定，及存款大致保持平穩，在去年下半年間，並沒有出現有大量資金流出港元或香港銀行體系

的明顯跡象。（ｃｌ）

