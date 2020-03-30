【夜期時段】４月期指報２３０００點，跌１４點，低水１７５點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２３０２４點，升

１０點，低水１５１點，最新報２３０００點，跌１４點，低水１７５點，合約成交１０９５張

。

４月國指期貨在夜期時段開市報９３６８點，升１７點，低水３４點，最新報９３４５點，

跌６點，低水５７點，合約成交９５５張。

