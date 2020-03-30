【夜期時段】４月期指報２３０００點，跌１４點，低水１７５點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２３０２４點，升
１０點，低水１５１點，最新報２３０００點，跌１４點，低水１７５點，合約成交１０９５張
。
４月國指期貨在夜期時段開市報９３６８點，升１７點，低水３４點，最新報９３４５點，
跌６點，低水５７點，合約成交９５５張。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道30/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情及全球低息 令港銀盈利前景蒙上陰影
|生財有道30/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：內銀首選建工行現價分注買
|FOCUS30/03/2020
【FOCUS】「三箭齊發」擴內需 特別國債再出山
|數碼新動力30/03/2020
智慧生活方案數碼港園區處處見 助初創將方案落地及展示
|生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
|生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰