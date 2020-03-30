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30/03/2020 19:15

《再戰明天》內地公布製造業ＰＭＩ，美國公布３月消費信心指數

　　《經濟通通訊社３０日專訊》明早（３１日），中國公布３月製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ），美國公布３月經濟諮詢委員會消費者信心指數。

＊挪威銀行業協會開年會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：００ｐｍ，挪威銀行業協會開年會。

＊中國公布３月製造業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布２月失業率，料維持於２﹒４％。７：５０ａｍ
，日本公布２月工業生產，年率跌幅料由２﹒３％擴大至４﹒９％。日本２月零售銷售年率跌幅
料由０﹒４％擴闊至１﹒５％。　
　　９：００ａｍ，中國公布３月製造業採購經理人指數，料由３５﹒７升上４５；非製造業採
購經理人指數料由２９﹒６升上４２。

＊英國公布第四季國內生產總值＊

　　１：００ｐｍ，日本２月新屋動工年率跌幅料由１０﹒１％擴大至１４﹒７％。
　　同時，英國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒４％下滑至持平；年率料維持於
１﹒１％。４：３０ｐｍ，香港公布２月零售銷售，年率跌幅料由２１﹒４％擴闊至３６﹒７％
。５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，年率料由１﹒２％跌至０﹒８％。

＊美國公布３月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布１月國內生產總值，月率料由０﹒３％下滑至０﹒１％；年
率料維持於１﹒９％。
　　９：００ｐｍ，美國公布１月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數（經季
節調整），月率料由０﹒４３％下滑至０﹒４％。９：４５ｐｍ，美國公布３月芝加哥採購經理
人指數，料由４９降至４０。１０：００ｐｍ，美國公布３月經濟諮詢委員會消費者信心指數。
料由１３０﹒７下滑至１１０。

＊小米及恆大派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新濠國際發展（００２００）、比亞迪電子
（００２８５）、比亞迪股份（０１２１１）、香港中旅（００３０８）、雲遊控股
（００４８４）、勵晶太平洋（００５７５）、嘉里物流（００６３６）、中國國航
（００７５３）、周黑鴨（０１４５８）、小米集團－Ｗ（０１８１０）、金風科技
（０２２０８）、長城汽車（０２３３３）、希瑪眼科（０３３０９）及中國恆大
（０３３３３）等。（ｈｏ）

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