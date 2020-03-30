《神州民企》世茂房地產今年銷售目標三千億人幣，純利目標升兩成

《經濟通通訊社３０日專訊》世茂房地產（００８１３）副主席及總裁許世壇在網上業績會

議中表示，今年合約銷售目標為３０００億元（人民幣．下同），並目標純利按年增加２０％，

毛利率則維持於３０％水平。

他指，今年銷售目標已考慮新冠狀病毒疫情影響因素，而年內可售資源逾５０００億元，形

容「不賣３０００億是不對的」。他又坦言，疫情對旗下酒店及商業地產影響很大，集團已將今

年酒店收入預測由近３０億元降至１３億元；商業收入亦下調２－３億元，強調下半年會積極彌

補上半年的損失，力爭將疫情對業績造成的影響由１１億元降至８億元。

他透露，集團２月已推出線上銷售，認購額逾６０億元，另外目前逾９５％的售樓處亦已復

工，預期３月至今銷售額將按年略升至逾２００億元，但受１、２月銷售大跌拖累，首季銷售額

料跌１０％之內，相信第二季會逐步消化疫情影響，惟估計到下半年才可回復按年增長。他認為

，儘管現時有眾多利好政策出台，但依然不夠力度，市場壓力仍巨大。

問及今年收併購策略，許氏指，雖然今年有更多收併購機會，但好的對象並不多，因此將維

持回款５０％將用作土地投資，料維持約１０００億元的水平。另外，未來２至３年將分拆旗下

物業、酒店業務上市的計劃不變，其中物業上市進程或會較快，更預告分拆後將會派發特別股息

。

集團早前收購福晟，他稱，目前會通過品牌代銷、代建方式與福晟合作，亦不排除會出售其

非優質資產等。副總裁湯沸補充指，現階段主要是協助福晟恢復生產及重組債務，再逐步併入上

市公司中，而福晟目前土儲已經超過１２００億元，今年銷售目標約為３００億元。（ｙｗ）

