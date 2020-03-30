《小傳日記》確診數字升，美股好震驚；魚缸反覆跌，缸友急急撤！

《小傳日記》新冠肺炎疫情持續擴散，花旗國成為全球確診個案最多的國家，孖屐梗係擔心

疫情會失控，美股上周五（２７日）重挫。今日（３０日）係期指結算日，香江魚缸隨外圍低開

４６３點，最多跌５１０點，見２２９７３點半日低位。晏晝花旗國三大指數期貨反彈，帶動魚

缸曾倒升７點，見２３４９１點，不過好快又再向下插，最終埋單收報２３１７５，跌３０９點

或跌逾１巴仙，主板成交１０７９﹒４９億銀減少近一成二。國企指數報９４０２，下跌１０２

點或下跌逾１巴仙。

神州Ａ場同樣向下，上證綜指報２７４７，下跌２４點或跌近１巴仙；深證成指報９９０４

，下跌２０４點或跌約２巴仙，兩市全日成交６３３１億銀人仔，同上個禮拜五持平。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）跌近２巴仙，報４４﹒５銀；生發發（００３８８）

跌逾１巴仙，報２３２銀；ＱＱ（００７００）跌近２巴仙，報３７６﹒６銀；友邦

（０１２９９）跌近１巴仙，報６８﹒１５銀；神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報

５５﹒９銀。



＊淨利收入增交行打倒褪，紐油穿廿蚊中海油無運＊



多隻內銀大佬上個禮拜派成績表，純利增長均約４巴仙。其中，淨利息收入增長幅度達到一

成嘅交行（０３３２８）軟腳跌逾１巴仙，報４﹒６４銀；純利升近半成嘅建行（００９３９）

跌近１巴仙，報６﹒２４銀；工行（０１３９８）無升跌，報５﹒２２銀；中行（０３９８８）

同招行（０３９６８）都跪低１巴仙，分別報２﹒９銀同３４﹒３５銀；農行（０１２８８）升

唔夠半巴仙，報３銀。

疫情咁嚴重，孖屐擔心會嚴重削弱原油需求，布油跌到每桶２３美銀邊緣，係２００２年

１１月低位；紐油仲曾經跌穿２０美銀。中海油（００８８３）插水近３巴仙，報７﹒５７銀；

中海油田服務（０２８８３）潛水近７巴仙，報５﹒３８銀；昆侖能源（００１３５）跌低逾３

巴仙，報４﹒１４銀；舊年盈利少近９巴仙中石化（００３８６）抽升１逾巴仙，報３﹒６８銀

；中石油（００８５７）有麥格理祝福，跳起近３巴仙，報２﹒６２銀。



＊馬交增確診濠賭跌得狠，蘋果機延遲手機佬失意＊



話說馬交係疫情一開始時候，就果斷封關，所以被人讚佢個政府行為果斷，但係最近都開始

失守，有個澳門人係外國返澳之後就被驗出感染。而大行花旗更話，馬交而家進入冰河時期，今

日賭股無一倖免，銀娛（０００２７）跪低近半成，報４０﹒６銀；新濠（００２００）跌近４

巴仙，報１１﹒２２銀；澳博（００８８０）潛逾３巴仙，報６﹒４５銀；永利馬交

（０１１２８）跌逾３巴仙，報１１﹒８８銀；金沙（０１９２８）挫近半成，報２８銀；美高

梅（０２２８２）潛近２巴仙，報７﹒７１銀。

等咗５Ｇ咁耐，又要等埋蘋果出１２代手機，等到頸都長啦！不過有消息話，呢次疫情影響

咗手機供應鏈，唔知道會唔會影響今年秋季發布會，有傳可能要遲小小推出新機，所以手機佬今

日都失意，比亞迪電子（００２８５）挫近３巴仙，報１１﹒９銀；通達集團（００６９８）回

吐逾１巴仙，報０﹒４３５銀；高偉電子（０１４１５）跌２巴仙，報１﹒９７銀；瑞聲科技

（０２０１８）跌近３巴仙，報３９﹒１銀；舜宇光學科技（０２３８２）潛近半成，報

１０１﹒９銀。



＊工信部開口砵砵車難救，疫情再失守醫藥兩邊走＊



雖然工信部今日開口話要研究穩定同擴大汽車消費政策建議，督促各地區加快出台促進汽車

消費的政策措施，不過神州砵砵車都唔多捧場，舊年賺少三成半嘅吉利砵砵車（００１７５）跣

低逾４巴仙報１１﹒２８銀；；敏實集團（００４２５）瀉近３巴仙，報１７﹒３２銀；東風集

團（００４８９）插水逾３巴仙，報５﹒０２銀；廣汽集團（０２２３８）跌逾３巴仙，報

７﹒６６銀；長城汽車（０２３３３）挫近２巴仙，報４﹒７９銀。

全球累計確診病例已經突破７２萬宗，不過醫藥佬可能前排升太多，今日兩邊走。早前公布

同新加坡科技研究院旗下附屬公司訂立許可協議，整ＣＯＶＩＤ－１９檢測試劑盒嘅長江生命科

技（００７７５）今日復牌，一度飛起超過一成，收市撻低逾９巴仙，報０﹒９６銀；三生製藥

（０１５３０）跌低近２巴仙，報８﹒２３銀；綠葉製藥（０２１８６）跪低逾３巴仙，報

３﹒８７銀；石藥（０１０９３）跌２仙，報１６﹒２２銀；中生製藥（０１１７７）升逾半巴

仙，報１０﹒６８銀；復星醫藥（０２１９６）踢高２巴仙，報２５﹒２銀。請請！



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