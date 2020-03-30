【新冠肺炎】施羅德：避免投資於可能降至ＣＣＣ評級的企債

《環富通基金頻道３０日專訊》施羅德亞洲固定收益主管Ｒｏｙ Ｄｉａｏ環球市場出現自

２００８年以來最嚴重的波動。新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情升級至全球大流行，加

上沙特與俄羅斯之間的油價衝突，意味著環球經濟受到兩面夾擊，為需求帶來負面影響。



＊流動性方面的挑戰＊



證券價格出現大幅調整，而流動性亦已成為最大的憂慮。雖然亞洲企業債券的商品持倉較低

，相對美國及其他新興市場較為穩健，但在市場失調的時候，投資者的決定可能受情緒影響多於

基本因素，因此在近期的拋售中亦未能倖免。



＊現時金融業整體較環球金融危機時穩健＊



雖然市場異常波動，但該行預期銀行體系不會出現２００８年環球金融危機時的系統性風險

。現時的金融業擁有具實力的資產負債表和資本比率，狀況明顯較以往更加穩健。現時的營商環

境艱難，加上流動性下降有可能導致企業陷入融資缺口，亞洲的違約率無疑會上升，但該行預期

不會出現２００８年那樣的大規模違約。儘管如此，目前仍未能確定新型冠狀病毒疫情的持續性

和嚴重性，油價衝突將維持多久亦是未知數。因此，從中期角度而言，投資者需要為市況疲弱及

波動作好準備。



＊亞洲貨幣繼續面臨貶值壓力＊



該行預期亞洲各央行將會維持寬鬆取態，並加強財政政策方面的力度，從而為經濟增長帶來

支持。亞洲本地利率方面，由於投資者對避險資產存在需求，加上預期將有貨幣寬鬆政策出台，

該行在新加坡及韓國等市場增加了高質素的遠期存款。在避險情緒高企和美元流動性短缺的情況

下，該行預期美元強勢將維持一段時間，亞洲貨幣（如新加坡元、馬來西亞令吉、泰銖及新台幣

）因而將繼續面臨貶值壓力。



＊通過降低企債貝他系數和提升質素，避來自「失落天使」風險＊



在亞洲企業債券市場方面，該行已降低整體持倉（即「貝他系數」（ｂｅｔａ）），同時提

高了持倉的質素，務求讓該行的投資能夠安然渡過市場動盪。在此期間，擁有充裕的流動性是關

鍵。正因市場有可能會在失調期間過度反應，若要捕捉由吸引估值帶來的市場機遇，保持靈活性

和作好隨時改變策略的準備同樣重要。因此，該行看好風險回報狀況具吸引力，而且基本估值便

宜和能夠駕馭債券周期的企業債券。該行亦將繼續以由下而上的慎選策略為重點，以避免將資金

投放到「失落天使」或債券級別有可能降至ＣＣＣ的企業之上。（ｈｏ）

