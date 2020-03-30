【新冠肺炎】保誠：配合保監因應新冠肺炎疫情推支援措施

《經濟通通訊社３０日專訊》保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，該行相信保監局所
推出的一系列臨時便利措施包括遙距投保，將會提供更便捷、流暢的投保渠道予市民選擇，而該
局剛推出的第二階段臨時便利措施更由延期年金計劃以及自主醫保計劃擴展至適用於更多保障型
產品，保誠會全力配合保監局因應新型肺炎疫情推出的最新支援措施，為客戶提供更貼心的服務
，有關詳情將於稍後公布。（ｈｏ）
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