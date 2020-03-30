【新冠肺炎】普信：思考後危機時代情勢、著眼危機背後市場基本面

《經濟通通訊社３０日專訊》普信投資部主管兼投資總監Ｒｏｂ Ｓｈａｒｐｓ強調，投資

者應思考後危機時代的情勢、著眼危機背後市場的基本因素，以及了解克服疫情短期影響並獲得

成功的代價。

關注企業是否準備好打持久戰。這涉及渡過當前困境所需的經費，因此投資者應密切留意企

業的資金流動性狀況、債務到期日、資產負債表和其他相關數據。然而，在美國政府的紓困措施

規模進一步明朗前，這就個別行業來說可謂挑戰重重。企業的持久力和靈活性愈強，表現則愈佳

。現時，對他們而言籌集資金的成本不菲。

勿過份關注價格走勢。現時，股價受到許多技術因素影響，因此該行認為長線投資者應作個

別選擇，並善用已發掘的機會，而不是自責太早或太遲入市。假以時日，市場終有贏家和輸家，

而投資者則需要嘗試對此作出預測。

對基本情況以外的潛在發展進行分析，並識別需關注的數據。即使是在充滿未知數的領域，

隨著事態發展漸趨明朗，投資者將需要果斷決策。

最後，該行認為投資者現在應思考一旦渡過今次危機最壞的階段，經濟和市場行為將出現哪

些變化。該行認為，屆時經濟狀況將有所改善，而公共衛生危機將減退。該行將重回正軌，但不

會和過去毫無二致。例如，今次疫情勢必會影響美國大選的選情。個別企業和行業亦將會發生根

本的變化。

長線投資者應避免被恐慌情緒影響決策。該行曾經亦面對過充滿挑戰的市場，並最終渡過難

關。因此，該行相信今次亦不會例外。（ｈｏ）

