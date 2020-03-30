港股二萬三失而復得，收２３１７５點跌３０９點，成交１０７９億

《經濟通通訊社３０日專訊》美國成為新冠肺炎確診個案最多的國家，道期於亞洲開市時段

跌近２％，在期指結算日，恆指低開４６３點，重磅股全面向下，另澳門新增一名確診個案，濠

賭股跌幅顯著，金沙（０１９２８）穩佔收市跌幅榜首位，手機股及汽車股亦錄得明顯回吐。恆

指曾失守二萬三關口，低見過２２９７３點。美指期貨一度回升，恆指反彈午後一度輕微倒升高

見２３４９１，惟高處沽壓嚴重，恆指又再回跌，最終收報２３１７５點，跌３０９點或跌

１﹒３２％，主板成交１０７９﹒４９億元，按日跌１１﹒８％。國企指數報９４０２，跌

１０２點或跌１﹒０８％。

內地股市隨外圍下挫，上證綜合指數報２７４７點，跌２４點或跌０﹒９０％；深證成分指

數報９９０４點，跌２０４點或跌２﹒０３％，兩市合共成交６３３１﹒２８億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒９８％，報４４﹒５元；港交所

（００３８８）跌１﹒１１％，報２３２元；騰訊控股（００７００）跌１﹒５２％，報

３７６﹒６元；中移動（００９４１）跌１﹒１５％，報５５﹒９元；友邦保險（０１２９９）

跌０﹒８７％，報６８﹒１５元。



＊澳門新增感染拖累濠賭股，ｉＰｈｏｎｅ１２延期手機股回吐＊



澳門新增一名確診新型肺炎個案，令當地感染人數升至３８宗，患者本月１８日由英國經香

港返澳。另一方面，澳門２月份酒店住客大減八成半，濠賭股普遍下挫，銀娛（０００２７）跌

４﹒８１％，報４０﹒６元；新濠國際（００２００）跌３﹒７７％，報１１﹒２２元；澳博控

股（００８８０）跌３﹒１５％，報６﹒４５元；永利澳門（０１１２８）跌３﹒４１％，報

１１﹒８８元；金沙中國（０１９２８）跌４﹒９２％，報２８元；美高梅中國（０２２８２）

跌１﹒６６％，報７﹒７１元。

有消息指，蘋果於中國的供應鏈基本恢復，但一位蘋果供應鏈高層表示，ｉＰｈｏｎｅ

１２的量產已被推遲，手機設備股受消息影響普遍下挫，比亞迪電子（００２８５）跌

２﹒７８％，報１１﹒９元；通達集團（００６９８）跌１﹒１４％，報０﹒４３５元；丘鈦科

技（０１４７８）跌３﹒６５％，報８﹒４５元；瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒９８％，報

３９﹒１元；舜宇光學（０２３８２）跌４﹒８６％，報１０１﹒９元。

食品股走勢不一，維他奶（００３４５）預料去年純利倒退三成半，引發股價急挫

１２﹒９５％，報２３﹒２元；蒙牛（０２３１９）曾遭大和降目標價，惟今日股價反彈

２﹒７２％，報２６﹒４５元；青島啤酒（００１６８）去年純利多賺三成，惟股價跌

２﹒０７％，報４０﹒１５元；康師傅（００３２２）升２﹒１７％，報１２﹒２６元；百威亞

太（０１８７６）跌５﹒５３％，報１９﹒９８元。



＊吉利去年少賺三成半股價下挫，油價曾穿２０美元中石油反升＊



吉利（００１７５）中午公布，公司去年少賺３５％至８１﹒９億人幣，而分析師預估為

８７﹒２億元人民幣，吉利最終收跌４﹒０８％，報１１﹒２８元；華晨中國（０１１１４）跌

５﹒７７％，報６﹒２１元；廣汽集團（０２２３８）跌３﹒２８％，報７﹒６６元；長城汽車

（０２３３３）跌１﹒８４％，報４﹒７９元；比亞迪股份（０１２１１）逆市升０﹒５２％，

報３８﹒６元。

市場憂慮疫情將影響原油需求，布蘭特原油跌至２３美元邊緣，紐約期油更一度失守２０美

元關口，惟「三桶油」則個別發展，中石化（００３８６）升１﹒１％，報３﹒６８元；中石油

（００８５７）升２﹒７５％，報２﹒６２元，且為最佳表現藍籌；中海油（００８８３）跌

２﹒５７％，報７﹒５７元；聯合能源（００４６７）跌１﹒９７％，報１﹒４９元；中海油服

（０２８８３）跌６﹒６％，報５﹒３８元。

法新社早前（２５日）統計，隨著新冠肺炎蔓延世界各地，全球有將近７０個國家與地區的

超過３０億人被要求待在家中，航空業連日受挫，其中南方航空（０１０５５）跌１﹒７９％，

報３﹒２９元；東方航空（００６７０）跌４％，報２﹒６４元；中國國航（００７５３）跌

１﹒５６％，報５﹒０５元；中銀航空租賃（０２５８８）跌５﹒２３％，報４８﹒９元；海豐

國際（０１３０８）跌３﹒９２％，報７﹒１１元。（ｕｌ）

