《鍾之日記》人行寬鬆將至，遠水難挽魚缸

《鍾之日記》３月３０日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



歐美新型冠狀病毒疫情一發不可收拾，英國首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）確

診新冠肺炎，美國成為確診個案最多的國家，目前通報的確診人數超過１４萬人，逾２４００人

死亡，其中以金融中心紐約疫情最為嚴重。

香江魚缸在期指結算日，恆指低開４６３點，重磅股全面向下，另澳門新增一名確診個案，

濠賭股跌幅顯著，金沙（０１９２８）穩佔收市跌幅榜首位，手機股及汽車股亦錄得明顯回吐。

恆指曾失守二萬三關口，低見過２２９７３點。美指期貨一度回升，恆指反彈午後一度輕微倒升

高見２３４９１，惟高處沽壓嚴重，恆指又再回跌，最終收報２３１７５點，跌３０９點或跌

１﹒３２％，主板成交１０７９﹒４９億元，按日跌１１﹒８％。



＊受累外圍Ａ場向下走＊



中國為維穩經濟，實行更寬鬆的財政貨幣政策。中央政治局召開會議，提出穩健的貨幣政策

要更加靈活適度，適當提高財政赤字率。會議更提出在時隔１３年復推特別國債，增加地方政府

專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。市場預料，本次特別國債的預計

規模多在５０００至１００００億元（人民幣．下同）之間，小於２００７年的同類國債發行量

１﹒５５萬億元。

銀行體系流動性率先發力，人民銀行在此前連續２９天暫停逆回購操作後，今日重啟５００

億元逆回購，並下調中標利率２０基點至２﹒２％，為２０１５年６月以來最大單次降幅，市場

認為貨幣政策已轉向「積極」，存款基準利率有望４月中旬下調。

不過「遠水沒能救近火」，歐美疫情形勢不容樂觀，將對中國外貿帶來深重影響，拖累滬深

股市全日走低，滬綜指最多曾跌１﹒７７％，午後跌幅有所收窄，全日收跌０﹒９％，報

２７４７﹒２１點，深成指全日挫２﹒０３％，創業板指瀉２﹒２８％。兩市全日成交６３３１

億元，和上周五（２７日）全日成交額持平。



＊人行重啟逆回購利率下調，或是減息前奏＊



人民銀行今日重啟７天期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％。人行貨幣政策委員會

委員馬駿認為，這標誌著貨幣政策進入了加大逆周期調節力度的階段，方正證券料４月１７日人

行續作ＭＬＦ操作亦降低２０基點。而市場亦估計存款基準利率有望４月中旬下調。

建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及交行（０３３２８）同

於上周五放榜，盈利有增長惟息率下調預期增，息差及資產質素均有較大壓力，績後表現平平，

其中中行跌１％，建行跌０﹒８％，交行挫１﹒３％，工行無升跌；同業農行（０１２８８）升

０﹒３％，招行（０３９６８）跌１％。

人民銀行深圳中心支行會同深圳銀監保局出台了一系列政策配套措施，要求深圳轄內銀行為

受疫情影響較大的行業和企業提供差異化優惠的金融服務，緩解深圳企業流動性壓力，支持行業

復工復產。相關政策已得到商業銀行迅速落實，截至３月２５日，深圳８１家銀行機構都分別制

定了延期還本付息、降低利率、減免費用等支持企業復工復產的方案措施。



＊吉利去年少賺三成遜預期，工信部促各地撐汽車消費＊



工信部副部長辛國斌今日在發布會上表示，自２月１９日到現在，汽車行業企業整體開工率

已由６０％左右提升到９７％，員工復崗率由５０％左右提高到８２％。但對汽車行業來講，目

前仍然面臨著很大的困難和問題，特別是整個消費需求不振的問題。工信部將積極配合相關部委

，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出台促進汽車消費的政策措施。

據內媒統計，自２月初以來，全國已有廣東省（佛山、廣州、珠海）、湖南省（湘潭、長沙

）、浙江省（杭州、寧波）、江西省（南昌）、吉林省（長春）等多個省市公布了相應的汽車消

費刺激政策。至少有９個城市加入鼓勵汽車消費的行列當中。中信證券估計在保守和樂觀情形下

，政策將帶來新增汽車消費金額約３９０６－８０２４億元人幣，為２０１９年汽車零售額的

９﹒９％－２０﹒４％。

內地雖有政策呵護，但其他汽車股普遍隨市捱沽，福耀玻璃（０３６０６）挫７﹒０３％，

華晨中國（０１１１４）挫５﹒８％，東風（００４８９）跌３﹒５％，廣汽（０２２３８）跌

３﹒３％。

吉利汽車（００１７５）午間公布去年業績，集團去年多賺８１﹒９億元人民幣，按年跌

３５％，遜市場預期；派末期息每股０﹒２５港元，按年跌２９％。吉利汽車收挫４﹒１％。

比亞迪（０１２１１）正式發布「刀片電池」，將搭載在比亞迪Ｃ級高端轎車「漢」車型上

，預計今年６月份在深圳投產上市。比亞迪微升０﹒５％。



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