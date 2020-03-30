【政策解讀】專家：萬億特別國債、存款利率調整等重磅舉措將亮相

《經濟通通訊社３０日專訊》上周五（２７日）召開的中共中央政治局會議提出，要加大宏

觀政策調節和實施力度。專家認為，一系列重磅舉措將適時亮相。

在財政政策方面，特別國債時隔１３年後將「復出」，發行規模有望超過一萬億元，同時將

適當提高赤字率，增加地方政府專項債券規模；貨幣政策方面，未來ＬＰＲ下行仍有空間，存款

基準利率調整窗口打開。隨著逆周期調節力度加大，經濟增速料逐漸回升。



＊特別國債不計入財政赤字＊



在特別國債方面，興業證券首席經濟學家王涵表示，突發公共事件後，重建資金通常約為災

害經濟損失的１﹒５至４倍，因此政策托底仍有空間。

專項債方面，一位接近監管的人士向《中國證券報》透露，２０２０年專項債投向不得用於

土儲、棚改及房地產等。市場預計，專項債對基建投資的拉動作用將有所增強。

特別國債指專門服務於特定政策、支持特定項目需要的國債，不計入財政赤字。中國此前僅

發行過兩次，分別是１９９８年及２００７年，此次為時隔１３年重啟發行。



＊存款基準利率料４月中旬下調＊



而對於下一步貨幣政策怎麼走，海通證券首席經濟學家姜超表示，政治局會議提出的「引導

貸款市場利率下行」意味著未來ＬＰＲ仍有下行空間，而「疏通傳導機制」也意味著融資成本下

行不能僅依靠下調ＭＬＦ來解決，也需要商業銀行降低對短期利潤增長的過高要求，向實體經濟

讓利。

從存款基準利率角度看，方正證券首席經濟學家顏色認為，４月中旬或是較為合適的下調窗

口。由於存款成本是銀行成本的重要部分，存款利率若下調２５個點子將直接導致ＬＰＲ報價下

調２０至２５個點子，從而達到在幫助銀行緩解成本壓力的同時，將降低融資成本的效果傳導給

實體企業。（ｌｃ）

