【抗疫維穩】習近平浙江考察企業復工復產

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國家主席習近平２９日在浙江考察調研。
他先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大楔高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復
產情況。
寧波舟山港今年前２個月累計完成貨物吞吐量１﹒６３億噸，為去年同期的９８％以上；完
成集裝箱吞吐量４０６萬標準箱，恢復到去年同期的近九成。
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