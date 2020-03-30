【新冠肺炎】內地緊急要求戲院不復業，上海東方明珠等景點再停業

《經濟通通訊社３０日專訊》內地疫情形勢趨穩，全國各行業也復工復產，部分地區的戲院

也陸續在３月２０日後恢復營業。但國家電影局周五（２７日）發布緊急通知，要求所有戲院暫

不復業，已復業的亦要立即停止營業，復業時間將另行通知。

據《央視新聞》報道，戲院的線上購票渠道已關閉，已購票的觀眾可在規定時間內退票。業

界估計當局可能是擔心人群聚集，決定暫時不復業。

但此前復業的戲院票房也非常慘淡，據票房分析平台「貓眼電影」的數據顯示，２０日全國

票房只有１﹒３８萬元（人民幣．下同），周六（２１日）全國票房略有增加，為３﹒１０萬元

。兩日票房合計不足５萬元。



＊上海著名景點再關閉＊



此外，上海防疫基調再次趨緊。上海東方明珠廣播電視塔、上海中心及金茂大廈頂樓觀光廳

、上海海洋水族館，以及上海海昌海洋公園等多個景點２９日宣布，為進一步加強對新冠肺炎疫

情防控工作的需要，將自今日起將暫停營業，恢復開放時間將另行通知。已購票的遊客可以通過

原購票渠道退款。

上述景點自３月１２日以來陸續恢復開放，並採取了嚴格的防控限流措施，然而在開放了

１８天之後再次面臨關閉。（ｌｃ，ａｃ）

