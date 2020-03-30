【新冠肺炎】全國昨新增３１宗境外輸入佔３０宗，甘肅現本地感染

《經濟通通訊社３０日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２９日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例３１宗，其中境外輸入佔３０宗，甘肅錄１宗本土病例；新增死亡人數４人，全數

來自湖北；新增治癒出院病例３２２宗，新增疑似病例１７宗。

截至３月２９日，全國累計確診病例８１４７０宗，累計死亡人數３３０４人；現有確診病

例２３９６宗，其中重症６３３宗；現有疑似病例１６８宗；累計治癒出院病例７５７７０宗。

當日新增境外輸入３０宗，累計報告境外輸入確診病例７２３宗。境外輸入現有確診病例

６３０宗，現有疑似病例１６５宗，累計治癒出院病例９３宗，未有死亡個案。



＊香港再超越內地，單日新增５９宗＊



累計收到港澳台地區通報確診病例９７７宗，香港再度超越內地，單日再新增５９宗至

６４１宗（１１８人出院，４人死）；澳門再增１宗至３８宗（１０人出院）；台灣新增１５宗

達２９８宗（３９人出院，３人死）。



＊湖北連續６天無新增確診病例＊



湖北省連續６天沒有新增確診病例，亦沒新增疑似病例；全省累計確診維持６７８０１宗；

新增治癒出院病例３１７宗，累計至６２８８２宗；在新增的４宗死亡病例中，全數來自武漢市

，全省累計死亡病例３１８６宗；現有確診病例１７３３宗，其中重症病例６０１宗。

（ａｃ）

