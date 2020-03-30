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30/03/2020 16:17

【新冠肺炎】民航局：視情啟動航空運輸保障機制，接境外公民回國

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國民用航空局運輸司二級巡視員靳軍號在國務院聯防聯控機
制新聞發布會上表示，關注到境外有客觀上回國的需求，對一些需求集中、飛行目的地有接收保
障能力的城市，會視情啟動重大航空運輸保障機制，民航也有能力及時開通臨時的加班包機。
　　此外，３月１９日到２９日，中國的航空公司在境外勸阻了４４３名已有發熱症狀的旅客登
機；對在機上發現發熱症狀的１６２６名旅客，進行客艙內隔離。（ｊｔ）

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