【政策解讀】特別國債將「復出」，分析預計規模５千億－１萬億元

《經濟通通訊社３０日專訊》中共中央政治局會議提出，要加大宏觀政策調節和實施力度，

特別國債時隔１３年後將「復出」，分析師預料，本次特別國債的預計規模多在５０００至

１００００億元（人民幣﹒下同）之間，小於２００７年的同類國債發行量。

２００７年中國共批准１﹒５５萬億元特別國債，其中１﹒３５萬億元是通過農行過帳給人

行的方式完成發行，僅有２０００億元通過市場化招標發行，後者佔比僅逾一成；期限包括１０

年和１５年兩種。２０１７年財政部對到期的特別國債近等額續發，部分續發後期限較原債券並

有所縮短。



＊特別國債發行料有三種選擇＊



華泰證券認為，今年特別國債的發行方式，可以有以下三種選擇：一是由財政部定向發行給

商業銀行，利率參照再貸款利率，人行通過降準或者再貸款為商業銀行提供等量流動性，財政部

借此進行財政貼息、轉移支付和支持基建投資等。為了提高商業銀行持有特別國債的意願，也可

考慮允許商業銀行將特別國債用於存款准備金繳納的方式。

二是參照２００７年特別國債的發行方式，由人行借道政策性銀行的方式購買部分特別國債

。

三則還可進一步創新特別國債的使用方式，用於支持銀行永續債發行，提升商業銀行的信貸

投放能力和意願。



＊地方債發行啟動早規模大，料可達３﹒５萬億元＊



光大證券報告預計，２０２０年地方政府專項債新增規模可能達到３﹒５萬億元左右，並將

在前三個季度密集發行。

今年地方債發行具有啟動早、規模大的特點。從發行結果來看，絕大多數地方債是以同期限

國債收益率五日均值上浮２５個ｂｐ這個「隱形下限」定價，僅少數上浮點數為３０ｂｐ，顯示

需求無虞。（ｊｔ）

