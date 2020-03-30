【人行操作】東方金誠：逆周期調節加大，料４月降息降準同步推進

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行在此前連續２９天暫停逆回購操作後，今日重啟７天

期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％，為２０１５年６月以來最大單次降幅。東方金誠

首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，本次公開市場政策利率下調，是對３月２７日中央

政治局會議要求的具體落實；下調幅度加大體現疫情影響超過預期，宏觀政策逆周期調節力度正

在加大。４月ＭＬＦ利率、一年期ＬＰＲ報價將下調２０個基點，銀行貸款利率有望出現更大幅

度下行。考慮到當前穩定房地產市場運行、特別是穩定房地產投資的需求在上升，預計４月主要

針對居民房貸的五年期ＬＰＲ報價也將下調１０個基點。

鑒於此前兩年中國防範化解系統性金融風險已取得階段性成果，主要用來維護金融穩定、防

範金融風險的存款準備金率具備一定下調空間。在貨幣政策逆周期調節需求加大背景下，４月央

行有可能再實施一次全面降準，下調幅度有可能達到１個百分點。這意味著４月降息降準將同步

推進，釋放宏觀政策逆周期調節力度顯著加大信號。



＊人行仍堅持不搞大水漫灌，積極財政政策發力＊



不過，今年貨幣政策還將大概率保持邊際寬鬆步伐，降息降準幅度都將遠低於２００８年和

２０１５年，這意味著央行仍會堅守不搞大水漫灌底線。其背後的主要因素包括：首先，當前貨

幣政策的一個重要目標是保持幣值穩定，既包括保持對內物價水平穩定，也包括保持對外人民幣

匯率在合理均衡水平上的基本穩定。年內ＣＰＩ漲幅落入３％以內的難度較大，國際資本市場動

盪也對人民幣匯率穩定形成一定挑戰。其次，目前國內宏觀槓桿率仍然較高，貨幣大幅放鬆有可

能導致房地產泡沫再度膨脹。

由此判斷，下一步針對疫情出台的全面政策應對計劃中，將以積極財政政策發力為主，包括

上調財政赤字率目標，加大新增地方政府專項債規模，發行特別國債等，貨幣政策將主要發揮配

合保障作用。（ｗｌ）

