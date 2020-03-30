【人行操作】中泰：市場利率已降至２％以下，政策利率下調符預期

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行在此前連續２９天暫停逆回購操作後，今日重啟７天

期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％，為２０１５年６月以來最大單次降幅。中泰證券

首席宏觀分析師梁中華表示，從去年開始，人民銀行降息步伐明顯在加快。不過此前央行通過貨

幣數量的操作，使得銀行間市場利率已經降至２％以下，走在了政策利率調整的前頭。此次調整

幅度雖大，但更多是隨行就市下調，基本在預期以內。

往前看，隨著經濟下行壓力增大，完成增長目標難度增加，各類積極政策仍會繼續出台。短

期內，ＭＬＦ、ＬＰＲ仍會跟隨大幅下調。考慮到海外經濟衝擊也較大，中美利差保護足夠，中

國各類政策利率仍有下調空間。包括近期預期較多的存款基準利率也有望邊際調整，不過存款基

準利率相比金融市場利率本身就偏低，銀行吸儲壓力大，實際執行的存款利率本來就比基準高，

所以存款基準利率的調整幅度不應過度誇大。

因為低利率只是影響居民和企業加槓桿的一個因素而已，實體經濟的投資回報、對經濟的預

期，都會影響到加槓桿的意願。各國都在貨幣寬鬆，但從作用上來說，貨幣政策更多是對經濟下

行、投資回報下滑的被動反應而已，只能起到托底經濟的作用，並不能改變經濟運行的方向。往

前看，今年全球經濟共震向下可以說是確定性的事件。投資的角度看，短期避險為主，利率債、

黃金、以及有業績支撐權益資產，都屬於有安全邊際的資產，或是資產荒背景下的主要選擇。（

ｗｌ）

