【人行操作】人行重啟５００億逆回購，利率降２０基點至２﹒２％

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行在此前連續２９天暫停逆回購操作後，今日重啟７天
期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％。
人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的５００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購，中標利率下調２０基點至２﹒２％，此前為２﹒４％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放５００億元。（ａｃ）
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