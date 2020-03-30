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30/03/2020 14:54

【數據前瞻】內地３月官方ＰＭＩ有望回升至４５，惟仍處歷史低位

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地明日（３１日）公布３月官方製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ）。據《路透》綜合２４家分析機構的預估中值顯示，隨著復工復產推進，中國３月官
方ＰＭＩ有望回升至４５，脫離上月觸及的有記錄以來最低水準３５﹒７。與此同時，１８家分
析機構預估中值顯示，財新２月中國製造業ＰＭＩ料亦小幅回升至４５﹒８，上月該指數大幅降
至４０﹒３，創２００４年４月本項調查開啟以來紀錄最低。
　　不過，盡管官方和財新製造業ＰＭＩ都有所回升，但兩者依然還在歷史平均低位附近。官方
製造業ＰＭＩ歷史上只有在２００８年１０－１２月三個月因全球金融危機衝擊，曾短暫跌至
４５下方。尤其今年３月以來海外疫情快速蔓延，導致全球經濟邁入衰退的風險升溫，意味著中
國製造業也無法獨善其身。中國一季度經濟負增長幾成定局，對二季度增速也不宜過於樂觀。
　　分析認為，在全球主要經濟體紛紛推出大規模刺激政策之際，中國僅僅為企業「紓困」已經
不夠，亟需經濟「振興」對策確保穩住基本面。隨著疫情影響的發酵以及長期化，財政政策開始
加碼接力貨幣，特別國債、提高赤字率以及增加地方債規模將成為戰疫新工具，以提振受到重創
的經濟。（ｗｌ）

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