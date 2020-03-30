【抗疫維穩】深圳監管適當放寬對銀行不良容忍度，支持復工復產

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行深圳中心支行會同深圳銀監保局出台了一系列政策配

套措施，要求深圳轄內銀行為受疫情影響較大的行業和企業提供差異化優惠的金融服務，緩解深

圳企業流動性壓力，支持行業復工復產。相關政策已得到商業銀行迅速落實，截至３月２５日，

深圳８１家銀行機構都分別制定了延期還本付息、降低利率、減免費用等支持企業復工復產的方

案措施。

對一些受疫情影響較大的行業，比如外貿、製造業、批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化

旅游等，以及一些有發展前景但受疫情影響暫時遇到困難的企業，銀行不得盲目抽貸、斷貸和壓

貸。對疫情發生以前，正常經營、有補償性信貸需求的企業，尤其是小微企業，銀行可通過首貸

、增貸等方式給予一些應急性的貸款支持。

受疫情影響導致階段性經營困難的企業，可以主動向貸款銀行提出延期還本申請。銀行可以

採取延期還款或者續貸等方式給予申請企業一定期限的臨時性延期還本安排，還本日最長可延期

到今年６月３０日。少數受疫情影響嚴重、恢復周期長且發展前景良好的中小微企業，可與銀行

協商確定另外的延期還款安排。

受疫情影響流動性遇到困難的中小微企業和個體工商戶，可以與貸款銀行協商延期付息。銀

行可以給予申請企業臨時性延期付息安排，付息最長可延期到今年６月３０日，免收罰息。政策

配套措施提出，疫情期間，監管部門將適當放寬對銀行的不良容忍度，不會因為疫情因素下調企

業的貸款風險分類。明確盡職免責要求，只要有證據證明，銀行客戶確實是受疫情影響而不能還

款的，將免予追究責任。（ｗｌ）

