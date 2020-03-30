【抗疫維穩】國資委：４月央企熔噴布日產能預計將超７０噸

《經濟通通訊社３０日專訊》新冠肺炎疫情期間，口罩作為防疫用品需求猛增，其核心原材

料熔噴布也變得緊俏。據《新華社》從國務院國資委了解到，連日來，中央企業加快熔噴布產能

佈局，產量快速提升，目前央企熔噴布日供應量已達到４２﹒５噸，在半個多月時間內實現了翻

一番。４月份，中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中國石油（００８５７）（滬

：６０１８５７）等企業新建的２０條生產線將陸續達產，屆時央企熔噴布產能預計將提升至每

天７０噸以上。（ｗｌ）

