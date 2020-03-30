【ＦＯＣＵＳ】「三箭齊發」擴內需，特別國債再出山

【ＦＯＣＵＳ】花旗國２萬億美元救助法案、英國３３００億英鎊「戰時」紓困方案、德國

８０００億美元一攬子計劃……全球新冠肺炎確診病例突破７２萬之際，各主要經濟體火力全開

的財政刺激，終於輪到中國出招。

中央政治局會議最新祭出「三箭齊發」－－適當提高財政赤字率、發行特別國債、增加地方

政府專項債券規模；其中時隔１３年重出江湖的特別國債，坊間估算規模界於５０００億－４萬

億元人民幣，而其戰略投放目標及如何分配，倍受關注。



＊政治局「新的重大變化」論暗示分水嶺＊



相比海外疫情進入大爆發，過去兩個月堅壁清野式抗疫的中國，正進入全面復工復產，據工

信部數據，規模以上工業企業及中小企復工率分別達８９﹒９％及７６％。不過，各國紛紛「抄

功課」閉關鎖國，引致的海外訂單大減逆風正愈吹愈大，不單涉及６０００萬人就業的出口相關

行業首當其衝，連鎖反應更恐波及消費品零售、信用卡壞帳、投資者信心等。

有鑒於此，上周召開的政治局會議釋出「疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化」信號

，暗示工作重心分水嶺－－加快釋放國內市場需求，以確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫

貧攻堅目標任務。

如何「擴內需」？相比主要經濟體火力全開而一直隱忍不發的國內財政政策，終祭出「三箭

齊發」：（１）適當提高財政赤字率；（２）發行特別國債；（３）增加地方政府專項債券規模

；其中，時隔１３年重出江湖的特別國債，具體規模、戰略投放目標、如何分配，皆倍受關注。



＊規模萬億計，料主打消費刺激財務救濟＊



所謂特別國債，即是為特定戰略用途而發行的國債，不列入財政赤字。今次是繼１９９８年

發行２７００億補充四大行資本金、２００７年發行１﹒５５萬億購匯注資成立中投公司後，第

三次啟用此非常規政策工具（不計２０１７年定向續作），意味著財政政策顯著加碼。

拋開另外「兩箭」，預算赤字率由去年的２﹒８％提升至３％以上、地方政府專項債發行規

模由去年的２﹒１５萬億擴大至３﹒５萬億以上已無懸念，坊間對特別國債的具體發行規模預測

不一而足，其中中信證券估０﹒５萬億－１萬億、海通證券估不低於１萬億、野村估２萬億－４

萬億。

參考政治局會議定調，「擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持線上

新型消費熱度不減」，而本月以來杭州等多地發放電子消費券，如果說地方專項債將發力「新基

建」，特別國債會否主打消費刺激、財務救濟倍添憧憬，必需消費品板塊猶堪關注。

