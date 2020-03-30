【新冠肺炎】本周三立法會會議因疫情嚴峻而取消

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會秘書處公布，鑑於２０１９冠狀病毒病疫情在本港日益

嚴峻，大量人士在立法會綜合大樓執行職務或逗留聚集，會增加病毒傳播的風險，立法會主席梁

君彥與議員代表商討後，決定原訂星期三（１日）的立法會會議不會舉行。原訂該次會議處理的

事項，將順延至日後的立法會會議處理。（ｃｌ）

