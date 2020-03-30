【新冠肺炎】澳門澄清香港確診患者在澳期間並無舉辦公開表演活動

《經濟通通訊社３０日專訊》針對社交媒體流傳香港確診的菲藉患者在澳門４天期間是表演

給同鄉並一同跳舞和燒烤，且不清楚澳門住址等消息，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心澄清

，香港確診患者在澳６天期間並沒有舉辦公開表演和相關活動，衛生局疾病預防控制中心亦已追

蹤到其在澳住址，將於稍後公佈其在澳的活動行蹤。

現時澳門新型冠狀病毒肺炎確診個案累計有３８宗，最新一名患者是４４歲男性，澳門居民

，由英國到香港，３月１８日經港珠澳大橋口岸入境澳門。（ｃｌ）

