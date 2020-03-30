【新冠肺炎】港府據報擬安排航機接載滯留秘魯摩洛哥港人返港

《經濟通通訊社３０日專訊》消息透露，香港政府正聯絡航空公司，商討是否可以安排航機

，接載滯留在秘魯和摩洛哥的港人返港。一名６３歲香港遊客因感染武漢肺炎病毒，於當地時間

周五在秘魯第二大城市庫斯科病逝。

公民黨立法會議員譚文豪引述滯留秘魯港人指，收到入境處電郵稱，政府正安排包機接載他

們回港，但未有時間表等細節。

秘魯自本月１６日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海、陸、空客運邊境，結果大量旅客滯留

，當中包括港人。入境處截至昨日中午１２時共接獲８６名滯留在秘魯的港人求助，包括３０多

名旅行團成員，有５名求助者已通過其他安排離開秘魯。葵青區議員周偉雄表示，滯留人士中，

約有２０－３０人持有ＢＮＯ護照，可以跟隨英國安排的包機離開，但英國包機不會一次接走所

有持ＢＮＯ護照港人，需要分批進行，首批人士最快可於今日或明日離開秘魯。

消息指，現時當地所有陸空交通限制非常嚴格，港府已聯繫中國駐秘魯大使館及航空公司，

了解能否安排國際航班，接載滯留在當地的港人返港，並會向當地政府提出相關申請。

另外，入境處共接獲１５０名港人有關於摩洛哥返港的求助，現時仍有３７名港人滯留當地

，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市。消息指，政府已向多間航空公司跟進，安排預留

機位或班機，接載滯留在當地的港人返港。（ｃｌ）

