【新冠肺炎】兩男子因違反檢疫令而被判監

《經濟通通訊社３０日專訊》兩名男子兩人早上在西九龍法院承認違反檢疫期間的限制傳票

罪，分別被判監６周及１０天，該兩名人士上月初分別經深圳灣口岸及港珠澳大橋入口管制站由

內地到港，其後又再離境前往內地時，被發現違反檢疫令。

其中一名被告指，隔離時感到很悶，故想到內地玩樂，裁判官表示，該名被告心態「自私到

極點」，判監６周，而另一名被告則判監１０天。（ｂｎ）

