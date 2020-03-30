【新冠肺炎】郭家麒建議將灣仔會展改建成臨時醫院

《經濟通通訊社３０日專訊》醫管局昨天表示，本周內將啟用４００張二線隔離病床，不過

公民黨立法會議員郭家麒認為，如果本港新增確診個案持續高企，４００張二線病床可能在啟用

約一星期後，便會爆滿，他建議參考美國紐約、英國倫敦的做法，將灣仔會議展覽中心改建為臨

時醫院，接收病情輕輕微的肺炎病人。

郭家麒又提議公立醫院應考慮向私立醫院買位，將在公立醫院的內科患者轉到私立醫院療養

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