吉利汽車：暫時不會調整今年總銷量目標，今年推６款全新車型

《經濟通通訊社３０日專訊》吉利汽車（００１７５）執行董事兼浙江吉利控股集團總裁安

聰慧於網上業績發布會表示，集團暫時不會調整今年總銷量１４１萬部的目標，強調目標是基於

現時的經濟情況下釐定。

安聰慧指出，全球汽車產業現正面對挑戰，但對中國汽車行業長期向好的看法不變。他指出

，集團今年將會推出６款全新車型，當中包括３款「吉利」品牌、２款「領克」品牌及１款「幾

何」品牌。他續指，對集團的研發能力有信心，相信可更專注細分市場，強調與集團現有產品沒

有衝突。

至於集團與沃爾沃汽車的合併，安聰慧表示，合併可使集團的研發能力大幅提升，提升品牌

價值，令集團可真正成為一所國際化的公司。另外，集團又可以藉此降低成本，快速建立產業生

態鏈。他透露，集團現時已完成有關合併工作的顧問聘請，將會再進一步公布消息。



＊不會減緩全球化佈局、會逐步減低研發投入＊



集團行政總裁桂生悅表示，２０１９年是汽車行業不平凡的一年，隨著宏觀經濟及整個行業

下滑，加上集團推行平台化戰略，令去年成本很高，導致集團利潤有一定下滑。他強調，新型冠

狀病毒疫情對集團的產品研發基本上沒有影響，集團不會因此減緩全球化的佈局，更會藉此推動

國際化進程，「領克」品牌的產品將會在年底於歐洲上市。

研發和投入方面，集團副主席及執行董事李東輝表示，集團今年的研發費用將保持穩定，但

會逐步減低研發投入，預計今年的研發費用為約４５億元人民幣。他又指，集團的市場佔有率持

續上升，現金儲備亦充足，集團的利潤質量亦有所上升。（ｃｗ）

