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30/03/2020 07:53

建設銀行（００９３９）去年純利增４﹒８％，派息３２分人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利按年增長４﹒８１％，至２６２７﹒７１億元（人民幣．下同），每
股盈利１﹒０５元，派末期股息每股３２分，增４﹒５８％。
　　該行指，利息淨收入按年增長５﹒０２％，至５１０６﹒８億元，手續費及傭金淨收入升
１１﹒５８％，至１３７２﹒８４億元，其他非利息淨收入升２２﹒８１％，至３００﹒３７億
元，信用減值損失升７﹒８７％，至１６３０億元，其他資產減值損失逾５億元。該行淨利差和
淨利息收益率分別為２﹒１２％和２﹒２６％，按年跌０﹒０６和０﹒０５個百分點，成本收入
比２６﹒７５％，升０﹒１４個百分點。此外，該行指投資性證券淨收益升１﹒６４倍至
９０﹒９３億元。

＊發放貸款及墊款淨額升近９％＊

　　於去年底，該行發放貸款及墊款淨額約１４﹒５４萬億元，升８﹒７９％，吸收存款
１８﹒３７萬億元，升約７﹒３５％，該行指，資本充足比率１７﹒５２％，升０﹒３３個百分
點，核心一級資本充足比率１３﹒８８％，升０﹒０５個百分點。
　　該行指，今年拓展住房租賃，開創普惠金融新局面，加快京津冀、粵港澳和長三角三大區域
業務發展，推進業務創新、強化基礎和基層管理。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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