中石化（００３８６）去年純利跌８﹒７％，派息１９分人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至去年

１２月３１日止年度純利約５７５﹒９１億元（人民幣．下同），按年跌８﹒７％，每股盈利

４７﹒６分，派末期股息每股１９分。

該集團指，營業收入約２﹒９７萬億元，同比增２﹒６％，營業利潤跌１１﹒３％，至

９００億元，加權平均淨資產收益率７﹒９％，跌０﹒７７個百分點。該集團去年油氣當量產量

４﹒５９億桶，按年升１﹒７％，其中，境內原油產量２﹒４９億桶，升０﹒２％，惟海外原油

產量３４７９萬桶，跌１２﹒１％，天然氣產量約１﹒０５萬億立方英尺，同比增長７﹒２％。

至於去年加工原油２﹒４９億噸，升１﹒８％，生產成品油１﹒６億噸，同比增長３﹒４％，其

中汽油產量增長２﹒６％，煤油產量增長７﹒８％。



＊今年資本支出１４３４億元人幣，按年下降＊



該集團指，營銷及分銷方面，去年成品油總經銷量２﹒５５億噸，同比增長７﹒３％，其中

境內成品油總經銷量１﹒８４億噸，同比增長２﹒３％，而化工方面，乙烯產量１２４９萬噸

，同比增長８﹒５％，化工產品經營總量８９５０萬噸，同比增長３﹒３％，達致全產全銷。該

集團去年資本支出１４７１億元，計劃今年資本支出１４３４億元。

該集團指，國際政治經濟形勢不穩定性和不確定性增加，新冠肺炎疫情短期內不可避免對內

地經濟造成較大衝擊，預計上半年能源化工產品需求較弱，疫情過後，積累的需求有望快速釋放

，預計國際油價低位震蕩，而受新冠肺炎疫情影響，今年生產經營計劃目前正在調整，減少疫情

和油價大幅下跌帶來的負面影響。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

