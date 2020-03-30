《日入而息》吉利少賺３５％，石藥多賺兩成，港股跌３０９點



《今天重點》﹡吉利汽車（００１７５）去年少賺３５％至８１﹒９億元人民幣，末期息

０﹒２５港元；今年或為歷年來最艱難的一年，銷量目標升４％；吉利汽車

指暫時不會調整今年總銷量目標，今年推６款全新車型

﹡石藥集團（０１０９３）去年純利按年升２０﹒６％，末期息２０港仙兼送

紅股

﹡中國生物製藥（０１１７７）去年純利跌７０％至２７億元人民幣，派末期

息２港仙

﹡本港今日新增４１宗確診；港府據報擬安排航機接載滯留秘魯摩洛哥港人返

港



《即日市況》﹡港股二萬三失而復得，收２３１７５點跌３０９點，成交１０７９億



《深滬股市》﹡財金發力逆回購利率降，滬綜指全日仍收跌０﹒９％



《美元匯價》﹡美元後市大方向未明，短線９８至１００上落；歐元最新報１﹒０１５８╱

６０，日圓最新報１０７﹒８７╱９１



《公司業績》﹡招商局中國基金（００１３３）去年扭虧為盈賺１﹒０２億美元，派息

５４﹒６港仙

﹡招商局港口（００１４４）去年純利按年升１５﹒４％，末期股息尚待釐定

﹡華潤醫藥（０３３２０）去年少賺１７﹒４％，派末期息０﹒１１元

﹡陽光油砂（０２０１２）去年虧損收窄至８０６４萬加元，不派息

﹡驢跡科技（０１７４５）去年多賺６１％至１﹒６１億元人民幣，不派息

﹡華潤電力（００８３６）去年多賺６７％，派末期息０﹒３４８元

﹡格菱控股（０１３１８）去年扭虧為盈，賺７５０１﹒４萬元人民幣

﹡久泰邦達能源（０２７９８）去年純利升２３﹒７％，末期息２﹒５仙

﹡中興通訊（００７６３）去年虧轉盈５１﹒５億元人民幣，派息２０分

﹡天津發展（００８８２）去年少賺２﹒２％至４﹒６１億

﹡民航信息（００６９６）年賺２５﹒４億元人幣，升逾９％，息２８﹒９分

﹡鞍鋼（００３４７）年度賺近１８億元人幣，跌約７８％，末期息５﹒７分

﹡中國物流資產（０１５８９）去年純利跌４０﹒６％，不派息

﹡北控水務（００３７１）全年純利升１０﹒２％，派末期息７﹒８仙

﹡石四藥（０２００５）全年純利升２４﹒６％，派末期息６仙

﹡石藥集團（０１０９３）去年純利按年升２０﹒６％，末期息２０港仙兼送

紅股

﹡先健科技（０１３０２）去年純利按年升６﹒７％至１﹒２９億元人民幣，

不派息

﹡吉利汽車（００１７５）去年少賺３５％至８１﹒９億元人民幣，末期息

０﹒２５港元

﹡利興發展（０００６８）去年虧損收窄至４﹒８２億元，不派末期息

﹡綠景中國地產（０００９５）全年純利升４１﹒４％，派末期息６﹒１港仙

﹡世茂房地產（００８１３）全年純利升２３﹒３％，派末期息８５港仙

﹡恆大健康（００７０８）全年虧損擴大至４４﹒２６億元人民幣，不派息

﹡魯大師（０３６０１）去年純利升４５﹒６％至１﹒０５億元人民幣，派末

期息１０港仙

﹡中國生物製藥（０１１７７）去年純利跌７０％至２７億元人民幣，派末期

息２港仙

﹡永安（００２８９）去年純利按年跌５４﹒９％至７﹒７億元，派末期息

６５仙

﹡瑞安房地產（００２７２）全年純利升１％，派末期息８﹒４港仙

﹡迅捷環球控股（００５４０）全年純利升１９﹒９％，派息３仙

﹡威高股份（０１０６６）全年純利升２５％



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）分行實施客戶分流安排，秩序良好

﹡富臨集團（０１４４３）８間陶源酒家昨日起暫停晚市１４日

﹡希望教育（０１７６５）疫情未影響高教行業，明年有三所新校建成

﹡智中國際（０６０６３）今起招股，入場費約２３４３元

﹡滿貫集團（０３３９０）今起招股，入場費約３０７０元

﹡嘉華國際（００１７３）資助東華三院３７０萬元，設本地口罩工廠

﹡太睿（０１０１０）擬２５０萬元售２Ｄ轉３Ｄ顯示系統服務商；太睿擬收

購塞班房地產租賃權益，抵銷賣方結欠債務

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）料下半年銷量能恢復，對全年銷售增長充滿信心

﹡花旗與香港電視合作，推出Ｃｉｔｉ ＨＫＴＶｍａｌｌ信用卡

﹡恆生（０００１１）擴展智能助理服務至ＷｈａｔｓＡｐｐ

﹡朗詩地產（００１０６）下午１時正起恢復買賣

﹡偉能集團與Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ電力系統簽訂分銷協議

﹡康寧傑瑞（０９９６６）與先聲藥業訂立合作協議，授予ＫＮ０３５獨家市

場推廣權

﹡重慶銀行（０１９６３）疫情對今年全年業績影響非常有限

﹡中石化（００３８６）低油價持續時間較長，未來數月化工需求明顯下降

﹡君實生物（０１８７７）科創板ＩＰＯ過會

﹡中國平安（０２３１８）入股日本鹽野義製藥，涉資２１﹒８億元人民幣



《國企紅籌》﹡中國人保（０１３３９）未來派息只會逐步提升，料股價將隨市場回暖上升

；疫情對今年業務影響可控，未見對盈利有明顯影響



《神州民企》﹡吉利（００１７５）今年或為歷年來最艱難的一年，銷量目標升４％

﹡世茂房地產（００８１３）擬改名為「世茂集團控股有限公司」



《中國要聞》﹡內地３月官方ＰＭＩ有望回升至４５，惟仍處歷史低位

﹡專家料今年Ａ股ＩＰＯ過會率將維持高位

﹡北京交涉三美媒措辭強硬，美擬驅逐華媒間諜

﹡國家醫保局表示去年打擊欺詐騙保，追回逾１１５億元人民幣

﹡湖南郴州出現火車翻側事故暫無人死亡，疑路段塌方；湖南火車側翻事故已

致１死４重傷，１２３人輕傷

﹡廣鐵集團所屬列車在湖南撞上塌方山體，車廂脫軌起火

﹡方星海稱大宗市場劇烈波動，期貨風險管理功能凸顯；推出液化石油氣期貨

和期權，意義特殊

﹡人行重啟５００億逆回購，利率降２０基點至２﹒２％；人行上海總部：將

﹡首二月規上互聯網企業收入同比增速回落至４﹒５％

﹡ＬＰＧ期貨開盤半小時內成交近３萬手

﹡上海發布「浦江之光」行動政策匯編和辦事指南

﹡上海轄區上市公司９９％已實現復工復產

﹡華為榮耀３０Ｓ手機今晚發布，智慧屏下周三面世

﹡３０００億專項再貸款累發放逾２０００億，利率僅１﹒２７％

﹡大型工業企業開工率９８﹒６％，中小企復工率７６％

﹡工信部表示５Ｇ手機累出貨２６００萬部，加快推新基建；加快出台措施促

汽車消費，調整新能源車政策；電子信息業復崗率９５％，華為復產率

９０％

﹡民航局表示全貨運航班每周９３０班，近疫情爆發前水平

﹡阿里雲為２０家中央部委提供數字化技術支持

﹡保誠配合保監因應新冠肺炎疫情推支援措施提供服務

﹡浙江省擬鼓勵「以舊換新」、放寬限購等促進汽車消費

﹡商務部表示６０００萬家小店經營困難，居民外出消費變謹慎

﹡深圳監管適當放寬對銀行不良容忍度，支持復工復產

﹡滬銀行機構已延遲個人還款５２８﹒５億人幣

﹡國資委表示４月央企熔噴布日產能預計將超７０噸

﹡商務部表示將會同有關部門加強理療物資出口質量管理



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報９６２９﹒４３點



《其他消息》﹡金管局表示新冠疫情及全球低息環境令港銀盈利前景蒙上陰影

﹡本港去年第四季本地居民總收入按年跌０﹒６％

﹡恆指公司推出恆生滬深港創新藥精選５０指數

﹡第四季新造按揭償債指數升至５３﹒１，平均按揭成數５０﹒９％

﹡２００億購物業作社福設施，羅致光稱一個都未買

﹡十大屋苑周末成交下跌，但仍維持雙位數水平

﹡澳門當局下令銀河酒店三期工程全面停工，上周發生三死四傷事故

﹡澳門２月酒店公寓住客大減８５％，平均入住率１５％

﹡深股通額度全日用６﹒６億元；滬股通額度全日用６﹒２億元，陸股通淨流

出１﹒３億



《新冠肺炎》﹡本港今日新增４１宗確診

﹡５１名確診者未能送院，當局研究放寬出院安排

﹡本周三立法會會議因疫情嚴峻而取消

﹡澳門澄清香港確診患者在澳期間並無舉辦公開表演活動

﹡商務部表示將會同有關部門加強理療物資出口質量管理

﹡外交部回應抗疫物資品質問題：不要做政治化解讀

﹡工信部表示疫情對中國工業經濟影響是階段性、可控的；國際疫情蔓延，中

國外貿形勢會進一步惡化

﹡中國呼吸機佔全球產能五分之一，目前已簽２萬台訂單

﹡中電提供網上學習教材，協助小學及幼稚園網上教學

﹡兩男子因違反檢疫令而被判監；男子虛報住址作檢疫地點，判囚３個月

﹡長江中心交易廣場有人確診，管理公司加強消毒

﹡原定５月底舉辦的京交會延期，妥善安排最佳展期

﹡內地緊急要求戲院不復業，上海東方明珠等景點再停業

﹡張建宗稱將啟動第二輪防疫基金，支援受影響行業員工

﹡畢馬威主席確診，正接受治療

﹡郭家麒建議將灣仔會展改建成臨時醫院

﹡渣打表示為提供防疫產品企業提供至少１０億美元融資；渣打加強分行防疫

措施，實施客戶分流安排

﹡港府據報擬安排航機接載滯留秘魯摩洛哥港人返港

﹡日本城擬自產口罩，原料已備冀４月初公布詳情

﹡民航局表示視情啟動航空運輸保障機制，接境外公民回國

（ｚｚ）

