《日出而作》美股高收，油價急挫創十八年低，美元回升金牛皮

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：





紐約道瓊斯 ２２３２７﹒４８ 升 ６９０﹒７０點╱３﹒１９％

標普５００指數 ２６２６﹒６５ 升 ８５﹒１８點╱３﹒３５％

納斯達克指數 ７７７４﹒１５ 升 ２７１﹒７７點╱３﹒６２％

英國富時１００指數 ５５６３﹒７４ 升 ５３﹒４１點╱０﹒９７％

德國ＤＡＸ指數 ９８１５﹒９７ 升 １８３﹒４５點╱１﹒９０％

法國ＣＡＣ指數 ４３７８﹒５１ 升 ２７﹒０３點╱０﹒６２％



﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０８﹒１２，歐元兌美元１﹒１０２６



《最新資訊》﹡過去兩周外國基金共７１億美元流入Ａ股，近５年新高

﹡ＭＯＧ（０１９４２）首日孖展超購逾４倍

﹡美國上月二手樓臨時合約指數升２﹒４％，勝預期

﹡房協黃傑龍今卸任，下一「長者安居樂」項目選址紅磡

﹡受醫療保健股帶動，美股漲逾３％，道指升６９０點

﹡全球寬鬆措施提供暫時喘息機會，美元上漲

﹡中信證券４月ＭＬＦ和ＬＰＲ利率料降，降準可期

﹡三藩市聯儲行疫情不確定性加劇，或致失業率飆升

﹡大洋集團（０１９９１）料１７個月虧損１億元

﹡新昌創展（０１７８１）料去年盈轉虧損最多五千萬元

﹡努欽救助計劃將助經濟度過難關，現宜長線投資美國

﹡馬駿建議中國今年不再設定ＧＤＰ增長目標

﹡專家指特別國債或投向地方財政、防疫企業等領域

﹡華為發布第二款５Ｇ晶片，搭載於新手機榮耀３０Ｓ

﹡世衛意大利疫情開始穩定，惟仍需採取後續行動

﹡外交部不要政治解讀中國出口醫療物資質量問題

﹡全國昨確診４８宗全屬境外輸入，僅增１宗死亡個案

﹡美團預告今季經營虧損，疫情嚴重影響日常營運

﹡食肆新例實施後首個周末，３大外賣平台訂單急升

﹡特朗普可能收緊防疫指引，下月底前繼續嚴格執行措施

﹡國家藥監局要求加強應急審批病毒檢測試劑上市後監管

﹡強生擬９月前進行疫苗人體測試，明年初首批疫苗面世

﹡激成投資（００１８４）美加３間酒店停業至４月底

﹡大悅城地產（００２０７）去年純利跌２２％，派息４港仙

﹡中國再保險（０１５０８）去年純利升６２％，派息４﹒４分人幣

﹡中梁控股（０２７７２）去年純利升９８％，派息３２﹒８港仙

﹡永利澳門（０１１２８）去年純利５０﹒５７億元削１９％，不派息

﹡辰林教育（０１５９３）與阿里附屬合作，成立阿里巴巴數字貿易學院

﹡金地商置（００５３５）去年純利增６９％，息７﹒１８分人幣

﹡復宏漢霖（０２６９６）建議滬科創板上市，４０億元人幣投資

﹡渣打集團（０２８８８）凍結招聘計劃，或削減今年獎金

﹡裕元工業（００５５１）去年純利跌２％，派息７０港仙

﹡農業銀行（０１２８８）去年多賺４﹒６％，派息１８﹒１９分人幣

﹡藍鼎國際（００５８２）折讓１６％發新股，籌１﹒３億元



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）去年少賺２０％，息６﹒５分人幣

﹡中國中車（０１７６６）去年多賺逾４％，息１５分人幣

﹡中聯重科（０１１５７）去年純利升逾１倍，不派息

﹡中鐵（００３９０）去年多賺近３８％，息１６﹒９分人幣

﹡中鐵建（０１１８６）去年多賺１２﹒６％息２１分人幣

﹡南方航空（０１０５５）去年純利跌近９％，不派息

﹡廣深鐵路（００５２５）去年少賺４﹒５％，息６分人幣



《神州民企》﹡白馬戶外媒體（００１００）獲溢價四成提全購，今早復牌

﹡森美（００７５６）料本年度財務業績受不利影響



《中國要聞》﹡李克強指出做好無症狀感染者防控，推動經濟正常發展

