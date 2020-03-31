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即市新聞

31/03/2020 08:34

《神州民企》白馬戶外媒體（１００）獲溢價四成提全購，今早復牌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》白馬戶外媒體（００１００）公告，中信里昂證券及中國國際
金融香港證券代表永和環球就收購集團全數股權，即約５﹒４２億股及註銷所有未行使購股權作
有條件現金要約，每股要約價７﹒１２元，相當於前收市價５﹒１元溢價約３９﹒６１％，價格
不會再提高。該等要約合計價值約３８﹒５７億元。集團股份今日上午九時正起恢復買賣。
　　集團執董兼與要約人一致行動的人士韓子勁本身是６６０萬股的所有者，約佔已發行股本１
﹒２２％。他亦持有購股權，若行使則可認購１３３﹒３萬股新股。
　　股份要約須待要約人持有集團投票權超過５０﹒１％後，方可作實。而Ｃｌｅａｒ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　ＫＮＲ不可撤銷地向要約人承諾，其持有的２﹒７６億股接納要約，約佔集團
已發行股本５０﹒９１％。
　　要約人永和環球由城領發展全資擁有，後者由傑發控股、Ａｎｔｆｉｎ、德高創新及
ＣＷＧＦｕｎｄ分別持有４０％、３０％、２３％及７％。傑發控股由韓子勁全資擁有。
Ａｎｔｆｉｎ為阿里巴巴（０９９８８）及馬雲旗下螞蟻金服全資附屬。德高創新由德高集團持
有，其為總部位於法國的戶外廣告跨國公司。ＣＷＧ　Ｆｕｎｄ由中建投資本管理持有。
　　於強制性收購程序完成後，要　約　人若持有公布１００％股權，並申請撤回白馬戶外媒體
股份於聯交所上市地位。（ｎｓ）

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