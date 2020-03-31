【季結－疫市浮沉】４月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列４月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

３日 －製造業ＰＭＩ （３月）

１０日 －耶穌受難節，休市

１３日 －復活節星期一，休市

２３日 －中國平安（０２３１８）業績 （第一季）

２４日 －九龍旺角住宅地皮截標

２９日 －南方航空（０１０５５）業績 （第一季）

３０日 －佛誕節，休市





中國大陸

１日 －財新製造業ＰＭＩ （３月）

３日 －財新服務業ＰＭＩ （３月）

６日 －清明節，休市

１０日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （３月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （３月）

１４日 －進出口額、貿易收 （３月）

１６日 －房屋價格 （３月）

１７日 －國內生產總值（ＧＤＰ） （第一季）

－工業生產指數 （３月）

－零售銷售 （３月）

３０日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ （４月）



外圍

１日 －美國製造業ＰＭＩ （３月）

－美國ＩＳＭ製造業 （３月）

－歐元區製造業ＰＭＩ （３月）

－歐元區失業率 （２月）

－德國、英國製造業ＰＭＩ （３月）

２－３日 －兒童節與民族掃墓節，新加坡休市

２日 －美國工廠訂單 （２月）

３日 －美國非農業就業人數及失業率 （３月）

－美國服務業ＰＭＩ （３月）

－印度利率決議

－歐元區服務業ＰＭＩ （３月）

－英國綜合ＰＭＩ （３月）

６日 －英國建築業ＰＭＩ （３月）

７日 －澳洲利率決議

９日 －美國生產者物價指數（ＰＰＩ） （３月）

－英國製造業生產量 （２月）

－加拿大就業人口變化 （３月）

１０日 －耶穌受難日，美國、英國、德國、法國、澳洲等休市

－美國核心消費價格指數（ＣＰＩ） （３月）

１３日 －復活節星期一，英國、德國、法國、澳洲等休市

１５日 －美國核心零售銷售 （３月）

－美國工業生產指數 （３月）

－選舉日，南韓休市

１５日 －加拿大央行議息

１６日 －美國建築許可 （３月）

－美國費城聯儲製造業指數 （４月）

－澳洲就業人口變化 （３月）

－歐元區工業生產指數 （３月）

１７日 －歐元區核心消費價格指數（ＣＰＩ） （３月）

２７日 －日本央行一連兩日議息

２８日 －聯儲局一連兩日議息，香港時間３０日凌晨有結果

２９日 －昭和日，日本休市

３０日 －佛誕節，南韓休市

－歐洲央行議息

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（ｆｚ、ｋｓ）

